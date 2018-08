Campania: Beneduca (Fi), finanziamento progetti vittime violenza di genere segnale positivo

- "Quanto si parla di vittime di violenza di genere il mio pensiero va alle donne e ai loro figli. Ed è con questo spirito che ho contribuito alla stesura della Legge Regionale 14/2017 che prevede specificamente finanziamenti per favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei figli delle vittime di violenza di genere", lo ha affermato Flora Beneduce consigliere regionale in Campania di Forza Italia e firmataria della L.R. 14/2017. "Lo stanziamento disposto dalla giunta regionale con Delibera N. 507 del 2 agosto scorso è un segnale sostanziale che va nella direzione giusta della programmazione di progetti di inclusione e di partecipazione attiva nei percorsi scolastici e lavorativi - ha sottolineato la consigliera - senza escludere l'acquisizione dell'autonomia personale attraverso programmi di educazione allo sport, all'arte e all'associazionismo". "Il finanziamento di 500.000 euro è finalizzato a promuovere anche iniziative di sostegno e orientamento psicologico a favore delle donne vittime di violenza di genere. Un primo passo per affrontare delle situazioni complesse e dolorose che meritano impegno e attenzione", ha concluso la Beneduce(Ren)