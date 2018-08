Sanità: Tribunale di Roma annulla elezioni vertici Siti

- Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16002/2018, pubblicata l'1 agosto, ha annullato la validità delle elezioni del nuovo Coordinatore del Comitato scientifico ed, all’esito di questa designazione, il vice-presidente ed i componenti della Giunta esecutiva, avvenuti a Napoli il 18 novembre di un anno fa, in occasione del Congresso nazionale della Siti. La società scientifica, che rappresenta in tutta Italia i medici specialisti in Igiene e in Medicina preventiva, alla luce della sentenza, dovra’ rifare daccapo le elezioni. Il Tribunale di Roma ha, infatti, accolte le istanze dei ricorrenti Massimo Valsecchi, candidato alla carica di presidente del Comitato scientifico Siti, e di Maia Triassi, candidata alla vicepresidenza, sulle irregolarità commesse nelle contestate elezioni di Napoli. (segue) (Ren)