Napoli: approvato dalla giunta comunale il nuovo piano urbanistico attuativo "Polo Urbano Integrato di via Botteghelle" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano prevede la conservazione di parte dell'insediamento ferroviario d'inizio Novecento in base al valore storico e allo stato di conservazione dei fabbricati. Il Polo Produttivo Integrato proposto è costituito da funzioni produttive miste (commerciale, terziario, produzione di beni), da residenze e da attrezzature, sia pubbliche che di uso pubblico. Per quanto attiene alla dotazione di infrastrutture per la viabilità, vengono previste opere di viabilità su aree del proponente da cedere al comune di Napoli e opere di riqualificazione su aree pubbliche per complessivi 30.686 mq. Sono previste, inoltre, opere di urbanizzazione secondaria da cedere al comune per complessivi 68.830 mq cosi suddivise : parco pubblico a servizio dell'insediamento e del settore urbano di riferimento (45.084 mq); scuola materna ed elementare (8.044 mq); verde attrezzato (3.620 mq); parcheggi a raso (11.424 mq) e le seguenti opere di urbanizzazione assoggettate ad uso pubblico: parco privato contiguo al parco pubblico (18.400 mq); parco privato ad uso pubblico a sud del settore commerciale (11.628 mq); viabilità privata di uso pubblico, "filter strip" e percorsi pedonali (16.098 mq). Il costo complessivo stimato per la realizzazione delle infrastrutture per la viabilità e delle opere di urbanizzazione da standard ammonta a15 milioni di euro. (segue) (Ren)