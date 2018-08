Napoli: approvato dalla giunta comunale il nuovo piano urbanistico attuativo "Polo Urbano Integrato di via Botteghelle" (3)

- "Con l'approvazione del piano dell'ex officina delle Ferrovie dello Stato di via Botteghelle si recupera una parte di città che rischiava di essere sempre più compromessa dal degrado e dall'abbandono", ha dichiarato l'assessore del comune di Napoli Piscopo. Mi fa piacere evidenziare - ha aggiunto l'assessore - che gli alloggi da cedere al comune saranno realizzati con le stesse caratteristiche costruttive degli alloggi di edilizia libera e saranno distribuiti in tutti gli edifici destinati a residenze, al fine di garantire una necessaria mixitè tra gli abitanti del complesso residenziale". "Oggi, con questa approvazione - ha affermato il sindaco de Magistris - rendiamo percepibile il lavoro svolto in questi anni dal Comune in collaborazione con l'Autorità giudiziaria che ha avuto il ruolo di accompagnare il piano di riqualificazione e di rifunzionalizzazione produttiva di un'area così importante per la città. (Ren)