Viabilità: Beneduce (Fi), urge trovare soluzione definitiva per Penisola Sorrentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le soluzioni adottate per risolvere il problema del traffico in Costiera Sorrentino – Amalfitana si sono rivelate non solo inutili ma anche dannose per l’ambiente e la salute di chi in quei posti ci vive. La costiera è un tappeto di macchine tutto l’anno e non solo nel periodo estivo, un collo di bottiglia che ferma pendolari e turisti per ore", lo ha affermato Flora Beneduce, consigliere regionale campana di Forza Italia. "E’ da inizio legislatura che mi sono fatta carico di trovare una soluzione definitiva in Consiglio Regionale – ha ricordato la Beneduce – chiedendo alla Giunta di autorizzare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una strada alternativa, dando finalmente attuazione ad una norma del Put”. “Sappiamo bene che le gallerie Privati e Varano hanno dei problemi strutturali e alle prime piogge l’Anas è costretta a chiudere gli ingressi rendendo praticamente impossibile il transito in entrata e in uscita dalla Costiera. Come è evidente – ha continuato la consigliera – che le vie del mare, tanto enfatizzate da qualche sindaco che, purtroppo, non ha l’esatta percezione del problema della viabilità, sono una pseudo alternativa perché non sempre il trasporto è assicurato e tutto dipende dalle condizioni del mare, per non parlare poi del limite degli orari di imbarco”."Ci aspetta un autunno da incubo – ha aggiunto la consigliera – visto che tra poco verrà chiusa la SS145 Sorrentina per lavori di ristrutturazione. Al solito in Regione Campania si preferisce intervenire in emergenze invece di avviare una seria attività di programmazione e pianificazione territoriale che ricomprenda anche la parte viabilità. Lo studio di fattibilità di una strada alternativa in Costiera Sorrentino – Amalfitana è in linea con l’attività di definizione del Piano Paesaggistico su cui sta lavorando la Giunta". "E’ il momento di portare la questione sui tavoli regionali perché il rischio è che anche il Piano Paesaggistico potrebbe passare senza considerare le vere emergenze e priorità dei territori” , ha concluso la Beneduce (Ren)