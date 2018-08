Acerno (Sa): ritrovato dai carabinieri il Tesoro di San Donato rubato lo scorso settembre

- Questa mattina, alle ore 11,00, in Acerno (SA), presso la Chiesa “Madre”, alla presenza dell’Arcivescovo Luigi Moretti, Vescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Massimiliano Cuozzo, sindaco di Acerno e del Capitano Giampaolo Brasili Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) Napoli, in occasione della festa patronale, si svolgerà la cerimonia di riconsegna del Tesoro di San Donato, sottratto da quella Chiesa, l’11 settembre 2017. L’attività di recupero trae origine da approfondimenti investigativi condotti nell’ambito di una più articolata indagine del Nucleo TPC di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, che ha permesso di acquisire elementi certi di colpevolezza nei confronti di ventinove persone, facenti parte di un’organizzazione criminale, con base logistica in provincia di Napoli, che ricettava beni d’arte provenienti da luoghi di culto e istituti religiosi ubicati sull’intero territorio nazionale. (segue) (Ren)