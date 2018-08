Funerali boss Venosa: Borrelli (Verdi), il vescovo di Aversa verifichi chi aveva autorizzato i funerali

- "Il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, verifichi chi e perché aveva autorizzato i funerali in Chiesa per una persona che, nel corso della sua vita, era stato protagonista di primo piano della camorra casertana". A chiederlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "sarebbe stato assurdo celebrare funerali pubblici per il boss Luigi Venosa e, per fortuna, il questore di Caserta, Antonio Borrelli, li ha vietati, impedendo una nuova offesa per le tante vittime della camorra, comprese quelle innocenti che, inizialmente, vengono scambiate per affiliati come nel caso di Antonio Di Bona, ucciso da innocente nel corso della faida tra i Venosa e gli Schiavone". "Contro i camorristi bisogna essere intransigenti e la Chiesa non può assumere atteggiamenti benevoli verso chi provoca morte e dolore" ha aggiunto Borrelli per il quale "una cosa è il rispetto dei morti, altra cosa è mettere in campo iniziative e azioni che possono offendere le vittime della violenza dei camorristi". (Ren)