Santi'Antimo: Passariello (FdI), Regione sostenga comune

- Dopo una serie di crolli nel comune di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, l’ultimo dei quali avvenuto nella giornata di ieri, è intervenuto il consigliere regionale della Campania Luciano Passariello, su sollecitazione del presidente del Consiglio Comunale Salvatore Castiglione, per richiedere un intervento straordinario della giunta regionale al fine di sostenere il gravoso impegno dell’ente comunale. “Dopo aver appreso – ha dichiarato Luciano Passariello – quanto accaduto nel Comune di Sant’Antimo, ho chiesto al Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, di poter erogare un contributo straordinario nella prima giunta utile per sostenere gli oneri del Comune, alle prese con una situazione emergenziale che sta creando disagio a moltissime famiglie. Confido – ha concluso Passariello – nella sensibilità e nell’impegno della giunta regionale verso la città di Sant’Antimo alle prese con serie problematiche derivanti da dissesti geologici tuttora in corso".(Ren)