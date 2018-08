Ambiente: Villani (M5S) stop agli sversamenti nel torrente Solofrana e nei canali del fiume Sarno

- Il deputato del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani, è intervenuta alla Camera dei Deputati sui continui sversamenti, in occasione delle piogge, nel torrente Solofrana ma anche nei canali del fiume Sarno che attraversano l'Agro Sarnese Nocerino come a Scafati, Angri, Sarno, San Marzano, Nocera Inferiore, Cava e alcune città dell'Irno (Salerno): “Un nostro attivista - ha spiegato Villani - ha postato sui social un video shock di sversamento selvaggio di liquido inquinante nel torrente Solofrana. Solo uno dei troppi episodi che si verificano in maniera costante nella nostra martoriata terra Campana. Uno scempio che si consuma ogni giorno e su cui ho acceso i riflettori in Parlamento nella seduta di ieri, chiedendo l'attivazione di un sistema di sorveglianza e monitoraggio del territorio. Basta cattivi odori che avvelenano le città, basta all'inquinamento costante!”. “Su questo tema ho anche preparato un'interrogazione al Ministro Sergio Costa: la tutela e la salvaguardia dell'ambiente è una delle nostre stelle, una nostra priorità”, ha concluso. (Ren)