Imprese: Protom acquisisce la brasiliana Ambra Solutions (2)

- L'attuale business di Protom si articola su due verticali tecniche: Information Technology, orientata alla realizzazione di progetti, prodotti e servizi ad alto valore aggiunto nell'ambito della Digital Transformation ed Advanced Engineering, incentrata sull'Ingegneria dei trasporti. Quest'ultima, potenziata con l'acquisizione di un ramo di azienda di Piaggio Aero Industries, ha maturato un forte orientamento verso il settore Aerospace. La divisione si caratterizza per l'approccio "Integrated & Make it work" e la presenza di competenze di elevata qualità e singolarità, sia in ambito di strutture che in ambito di sistemi, espresse dai tecnici e dagli ingegneri del Team, i quali affiancano ad un'elevata capacità di team-working, esperienze maturate all'interno delle organizzazioni di molteplici OEM. Queste caratteristiche hanno reso Protom un partner qualificato in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto (Plm Approach) che necessitano di supporto ingegneristico, consentendole inoltre di vincere sette progetti nell'ambito di Clean Sky 2, il programma europeo che, nel quadro del piano Horizon 2020, punta alla progettazione ed alla realizzazione di velivoli sempre meno inquinanti e più efficienti dal punto di vista energetico. Sul dialogo continuo e costante tra queste aree, unitamente al bagaglio pluridecennale di esperienza nel program e project management, si fonda la capacità dell'Azienda di perseguire la propria mission: essere per i propri clienti un "change manager", in grado di fornire prodotti e servizi che possano supportarli nella progettazione e nella realizzazione di cambiamenti strategici. A Protom quest'anno Confindustria ha assegnato il "Premio Imprese per Innovazione" per aver investito con successo in ricerca e innovazione. Il Premio "Imprese per Innovazione" partecipa, per la categoria Industria e Servizi, al Premio dei Premi, riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica. (Ren)