Sediolini elettronici: Gallo (M5S), nessuna tecnologia potrà sopperire al vuoto di educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'ipotesi di installare dei seggiolini elettronici per evitare l'abbandono di bambini nelle auto emersa nel dibattito politico degli ultimi giorni, è intervenuto Luigi Gallo deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione cultura della Camera dei Deputati, con un post sul suo profilo Facebook. " Ma in che epoca viviamo? - si è chiesto Gallo nel post - Un'epoca in cui i genitori si dimenticano i figli nel sediolino dell'auto fino a provocarne la morte per asfissia e che epoca viviamo se la soluzione e mettere dei sensori acustici nei sediolini che avvertono i genitori che scendono dall'auto". La proposta dei sediolini elettronici è emersa dopo i numerosi casi di orribile morte che hanno visto come vittime i bambini dimenticati in auto dai genitori spesso sotto il sole cocente e con i finestrini chiusi. "E' un'epoca in cui non siamo più vivi, siamo disconnessi dalla realtà, siamo strumenti di produzione e di consumo e la vita non ci interessa più, neanche la vita umana dei nostri figli" ha proseguito il presidente della commissione cultura della Camera. "E' vero noi non abbiamo mai dimenticato un nostro figlio in macchina ma siamo sicuramente stati coinvolti in momenti di poca presenza quando stiamo con i nostri figli o anche in altri contesti, in dimenticanza forse non altrettanto fatali ma comunque gravi perché non siamo concentrati sulla vita del momento ma rincorriamo il nostro lavoro, il nostro problema, il nostro futuro impegno o abbiamo la nostra mente imprigionata nell'ultima conversazione di whatsapp" ha commentato amaro il deputato 5 stelle. "Nessuna tecnologia potrà sopperire questo vuoto, questa disconnessione, questa assenza di senso se non una nuova consapevolezza umana e planetaria che passa per un nuova paradigma ecologico nell'educazione" ha concluso Gallo. (Ren)