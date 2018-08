Napoli: Casoria, avviso pubblico per assegnazione lavori stradali

- Il Comune di Csoria (Na) ha pubblicato l’avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte delle ditte operanti nel settore, per i seguenti progetti: Riqualificazione delle Aree Pedonali di Via Principe di Piemonte; Progetto per opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso l'istituto scolastico denominato " Martin Luther King" sito in Casoria (NA) Via Aldo Moro”; Lavori per la II isola ecologica in località Lufrano; Completamento della fogna in località Lufrano; Progetto di riqualificazione delle traverse di Viale Europa. Con il recupero delle somme dei mutui accesi negli anni 80 si è potuto avviare le procedure di gara sia della traversa Viale Europa che dei marciapiedi di Via P.pe di Piemonte. Al completamento delle procedure di gara si potranno iniziare le opere. Intanto a settembre si riprenderanno i lavori dei marciapiedi di Via Marconi e quelli del parco Via Michelangelo.(Ren)