Napoli: cittadino senegalese con permesso di soggiorno ferito a colpi di pistola

- Sono in corso le indagini della Polizia di Stato di Napoli sull’all'aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri, ai danni di un venditore ambulante senegalese, in Italia con regolare permesso di soggiorno, di 22 anni, ferito ad una gamba con un colpo di pistola. Il senegalese si trovava vicino alla stazione ferroviaria di Napoli in compagnia di alcuni amici, quando da uno scooter sono stati sparati dei colpi, uno dei quali lo ha raggiunto ad una gamba. Il giovane non è in pericolo di vita.(Ren)