Napoli: condono edilizio, comune cerca consulenti (3)

- "Con l'avviso pubblico avremo un elenco di professionisti che coadiuveranno il nostro ufficio nell'istruzione delle pratiche di condono degli immobili in zona vincolata per dare una risposta a tutti i cittadini che attendono da anni di conoscere l'esito delle loro istanze – ha detto l’assessore Sardu con delega al condono e all'antiabusivismo -. Con il dirigente Nurcato e il suo team abbiamo definito questa procedura di esternalizzazione guidata, che ci consente di superare il problema delle carenze di personale pur conservando il fondamentale coordinamento delle attività e la validazione delle procedure. La formazione degli elenchi avverrà nel massimo rispetto della trasparenza, così come il conferimento degli incarichi, che sarà fatto applicando il criterio della rotazione e a mezzo di procedura informatizzata. Ci auguriamo che tanti giovani e tanti professionisti che si interessano di questa materia possano cogliere positivamente quest'occasione di lavoro". (Ren)