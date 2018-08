Aversa (Ce): 10 agosto, la città celebra la Festività di San Lorenzo (2)

- Giovedì 9, vigilia della solennità, dopo il Lucernario ed i Vespri solenni è previsto il Concerto per la Notte di San Lorenzo: alle ore 20.30, infatti, l' "Edoardo Amirante Ensemble" si esibirà in un concerto per archi con musiche di Vivaldi, Bach, Paganini, Morricone e Williams. Venerdì 10 agosto alle ore 19.30, il Vescovo Mons. Angelo Spinillo presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica Vigiliare, con la partecipazione del Clero cittadino e del Collegio dei Diaconi Permanenti. Seguirà la Sagra Popolare degli Antichi Sapori animata dall'associazione Amici dell'Abbazia S. Lorenzo, con prodotti tipici (come la mozzarella, inventata proprio dai Monaci di S. Lorenzo) e liquori e dolci aversani, con musica animata dal Maestro Carmine Esposito. Sabato 11 agosto, nel pomeriggio, è in programma la Processione Liturgica con la statua di S. Lorenzo per le vie principali del Rione San Lorenzo (periferie di tre Comuni di Aversa, Casaluce e Teverola), che terminerà con la Messa Solenne. In conclusione, va aggiunto che tutti i giorni delle Festività Laurenziane saranno allietati dal suono del grande Concerto di Campane, benedette solennemente nel 2015. (Ren)