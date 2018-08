Premi: riconoscimento alla carriera a Michele Placido al Social World Film Festival

- “Napoli ha il pubblico più straordinario del mondo del calcio italiano e meriterebbe di gareggiare con la Juve”. L'attore e regista Michele Placido, ospite del Social World Film Festival di Vico Equense che gli ha tributato il premio alla carriera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tema calcistico. “Sarri l'anno scorso ha fatto il gioco più bello che c'era in Europa, non a caso se l'è preso una squadra inglese. Se avesse avuto un paio di elementi in più lo scudetto sarebbe andato al Napoli. Quest'anno la Juve ha fatto il passo di prendere Cristiano Ronaldo, gli azzurri per competere dovranno rafforzarsi”.(Ren)