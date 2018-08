Campania: protocollo d'intesa tra Regione e Demanio per valorizzazione, razionalizzazione e dismissione patrimonio

- L'assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Campania Bruno Discepolo e il Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio Edoardo Maggini hanno firmato stamattina, presso la Sala De Sanctis di Palazzo S. Lucia, il Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e Agenzia del Demanio per iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel territorio regionale (di proprietà dello Stato, Regione, Enti locali, Asl). L’intesa è finalizzata ad incrementare il livello di risorse pubbliche e private a disposizione delle strategie regionali di sviluppo, con particolare riferimento a tematiche quali housing, inclusione sociale, servizi pubblici (scuole, spazi e contenitori pubblici, riuso), efficienza energetica (riduzione dei costi di gestione e miglioramento delle performance ambientali del patrimonio pubblico e privato), rigenerazione urbana e riqualificazione aree dismesse, mobilità, ed a favorire l’accesso degli Enti Territoriali della Regione Campania alle risorse di Bei, Fei, Cdp, Invimit, Esco, a fondi e a capitali privati, tramite strumenti di partenariato pubblico privato come finanza di progetto e fondi immobiliari. Per perseguire questi obiettivi si attiveranno: specifiche azioni territoriali per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nell’area della Regione Campania, in accordo con gli altri soggetti pubblici e di categoria, al fine di favorire iniziative di sviluppo di tipo commerciale, terziario, turistico, sociale e culturale anche attraverso il ricorso a programmi unitari di valorizzazione territoriale, strumenti di partenariato pubblico-privato e all’attivazione di eventuali strumenti finanziari derivanti da fondi strutturali e da altre opportunità di finanziamento; operazioni di finanza immobiliare sulla base delle iniziative in corso di avvio da parte della Invimit Sgr; verifica delle ulteriori potenzialità di sviluppo del patrimonio immobiliare di ambito regionale, con particolare attenzione alla conoscenza di un patrimonio minore che potrà essere selezionato per iniziative di valorizzazione in corso da parte dell’Agenzia del Demanio (Valore Paese). (segue) (Ren)