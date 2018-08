Campania: protocollo d'intesa tra Regione e Demanio per valorizzazione, razionalizzazione e dismissione patrimonio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni da svolgere per le finalità sopra descritte si possono riassumere in: scouting degli immobili di proprietà della Regione e degli Enti Territoriali o pubblici della Campania e approfondimento tecnico amministrativo per la valorizzazione o dismissione; predisposizione di studi e analisi di fattibilità o opportunità, anche economico-finanziaria, per verificare gli strumenti attuativi per ciascun cluster di immobili; scambio dati (open data) con possibilità di interazione con il cittadino per proposte di recupero e di manutenzione; divulgazione di metodologie e strumenti per la gestione e valorizzazione immobiliare, in particolare attraverso gli strumenti di Partenariato Pubblico Privato (es. concessione di valorizzazione). “La collaborazione che si avvia oggi, con la sottoscrizione del protocollo da parte della Regione Campania e dell'Agenzia del Demanio - ha dichiarato l'assessore Discepolo - è finalizzata ad individuare, e definire, gli strumenti più efficaci in tema di razionalizzazione, dismissione evalorizzazione dei patrimoni pubblici presenti sul territorio regionale. Per questo motivo si opererà, di concerto tra le due amministrazioni, sia nella individuazione di immobili al fine di razionalizzarne e valorizzarne l'uso, che nella predisposizione di strumenti quali il Programma Unitario". (Ren)