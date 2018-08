Napoli: approvato dalla giunta comunale il nuovo piano urbanistico attuativo "Polo Urbano Integrato di via Botteghelle"

- Su proposta dell'assessore al Diritto alla città Carmine Piscopo, la giunta comunale di Napoli ha approvato il nuovo piano urbanistico attuativo "Polo Urbano Integrato di via Botteghelle". L'area oggetto del piano è situata tra il quartiere di Ponticelli e via delle Puglie e si estende per circa 27 ettari e si presenta oggi come uno dei "recinti dismessi" di maggiore importanza di Napoli Est. Questo grande invaso era occupato precedentemente dalle officine delle Ferrovie dello Stato per la manutenzione del materiale rotabile. Adottato dall'amministrazione a gennaio 2017, è stato inviato successivamente alla Città Metropolitana e alle altre istituzioni competenti per le eventuali osservazioni giungendo oggi all'approvazione finale. Prevede la realizzazione di un polo produttivo costituito da funzioni miste: commerciale (32.000 mq), produttivo direzionale (10.500 mq), produzione di beni (10.400 mq), attrezzature, sia pubbliche che di uso pubblico e residenze (51.350 mq) per un totale di circa 104.400 mq. É prevista la cessione al comune di Napoli di una quota di immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale pari ad un importo di circa 8 milioni di euro, corrispondenti a 3.598 mq. La società dovrà realizzare, inoltre, alloggi di edilizia convenzionata, fino alla percentuale complessiva del 20% del totale autorizzato, applicando prezzi di vendita e canoni di locazione convenzionati. (segue) (Ren)