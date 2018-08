Paestum: venerdì Peppe Barra in concerto nell'area archeologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 10 agosto Peppe Barra terrà presso l'Area Archeologica di Paestum il suo spettacolo "...E cammina cammina", accompagnato da Paolo Del Vecchio con chitarra-mandolino, Luca Urciuolo al pianoforte-fisarmonica, Ivan Lacagnina alle percussioni, Sasà Pelosi al basso e Giorgio Mellone al violoncello. Uno spettacolo in cui Peppe Barra propone il suo ultimo disco "...E Cammina Cammina", un omaggio al suo cammino artistico iniziato cinquant'anni fa. Un viaggio tra il vasto paesaggio culturale attraversato da Barra che propone canzoni vecchie e nuove di autori diversi, in un crescendo di emozioni e di musica. Dagli autori del passato come Pisano-Rendine (La Pansè) per arrivare all'omaggio a Eduardo De Filippo (Uocchie c'arraggiunate) fino alla reinterpretazione dei brani di autori contemporanei come "Vasame" di Enzo Gragnaniello e "Cammina, cammina" di Pino Daniele, ai testi recitati di "Tiempo" in cui la creatività artistica del cantante e attore napoletano trova il picco più alto, in questo eterno cammino di musica e poesia. Voce e dialetto sono gli strumenti principali del suo lavoro. La sua voce gli consente di raggiungere in scena risultati mirabili, con il sostegno di musicisti straordinari che da lungo tempo sono i suoi compagni di viaggio e che sapientemente partecipano alla preparazione delle pozioni di Peppe, mescolando timbri e scale di tradizioni musicali diverse, creando un sound in cui si mescolano tradizione ed innovazione. Ritualità ed occhi aperti sul futuro, devozione per le tradizioni popolari sono al centro dello spettacolo. (Ren)