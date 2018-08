Rifiuti: Verdi, si realizzino gli impianti di biocompostaggio

- "Con la stessa determinazione con cui abbiamo chiesto e ottenuto da De Luca l'eliminazione dal piano regionale dei rifiuti di inceneritori e discariche per puntare, con forza, sulla raccolta differenziata, ora chiediamo che siano realizzati, in tempi ragionevolmente brevi e con la piena condivisione delle Istituzioni locali e delle popolazioni, gli impianti di biocompostaggio". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il portavoce regionale Vincenzo Peretti, per i quali "c'è il rischio concreto di una nuova emergenza rifiuti e di nuovi aumenti per le bollette della tarsu e, dopo i grandi passi in avanti fatti, che hanno portato la Campania a essere una regione modello nella raccolta differenziata, sarebbe davvero inaccettabile ritrovarsi a dover rivivere un'emergenza che sembrava ormai sepolta nei ricordi". "Per scongiurarla, l'unica cosa da fare è insistere sulla raccolta differenziata e, contemporaneamente, accelerare sulla realizzazione degli impianti di biocompostaggio" hanno aggiunto i Verdi certi che "se si spiega per bene che quegli impianti non sono inquinanti, molti di coloro che oggi protestano in buona fede accetteranno che si realizzino sui loro territori e isoleranno chi invece protesta solo per mere speculazioni politiche e fa il tifo per una nuova emergenza rifiuti, magari per tornare a inceneritori e discariche".(Ren)