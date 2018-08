Napoli: presentata la rassegna musicale "Nu' Fazzoletto e' mare" che si terrà dal 4 al 15 agosto alla Real Casa Santa dell'Annunziata (2)

- Al fine di dare centralità, nell’ambito del cartellone estivo, a questo luogo così ricco e carico di storia e di storie, l’associazione Santa Chiara Orchestra, associazione nata dall’esigenza di promuovere e far conoscere un’ orchestra giovanile con un repertorio che spazia dalla musica classica, con particolare riferimento alla musica del '700 napoletano, alla musica d’autori contemporanei, curerà una rassegna di spettacoli e musica nel cortile monumentale del complesso, a pochi metri da La Ruota degli Esposti, raccontando l’amore di quelle madri che, abbandonando in una ruota la propria creatura, ne salvaguardava la sacralità della vita. La Ruota che è stata il segno dell’accoglienza e della solidarietà della gente di Napoli e che per migliaia di donne in difficoltà ha rappresentato il luogo a cui poter affidare il proprio figlio/a e dove proprio le bambine, una volta fanciulle, attraverso la "cerimonia del fazzoletto", venivano radunate nel grande cortile della Casa e messe in doppia fila per essere presentate ai vari pretendenti che, per un voto fatto alla Madonna o anche solo per capriccio, avevano intenzione di sposarne una. Gli aspiranti consorti passavano in rassegna le fanciulle disposte su due file e, dopo averne scelta una, gettavano un fazzoletto bianco alla ragazza prescelta che doveva raccoglierlo al volo per manifestare apertamente la propria adesione. Tuttavia la giovine designata, se il pretendente fosse stato troppo anziano o deforme, poteva anche rifiutare. In caso positivo, raccolto il fazzoletto la fanciulla usciva dalla fila e veniva condotta da una suora guardiana nel salone dell’amministrazione insieme allo sposatore. (Ren)