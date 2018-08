Napoli: Panini (demA), sparatoria al Vasto ultimo di vari episodi di violenza razziale

- "La sparatoria di ieri al Vasto è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi di violenza razziale che si sono verificati in Campania e a Napoli ed è la conseguenza diretta di una campagna di odio portata avanti anche da chi ha incarichi istituzionali, come il ministro Matteo Salvini". Così Enrico Panini segretario nazionale di demA, nel commentare la sparatoria che ieri ha coinvolto Diabel Cissè, di 32 anni, ambulante senegalese con regolare permesso di soggiorno. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato raggiunto da tre colpi di pistola esplosi da due persone a bordo di uno scooter. "In questo caso – ha aggiunto Panini – escludere la pista dell'odio razziale è impossibile, eppure c'è chi si ostina a sostenere il contrario, come il ministro Fontana: gli spari di ieri notte al Vasto siano un monito per tutti, l'emergenza razzismo in Italia c'è e sta già facendo decine di vittime". Oggi alle 17 ci sarà una manifestazione antirazzista nella zona di piazza Garibaldi alla quale prenderanno parte anche diversi esponenti del movimento demA. "E' giunto il momento di far sentire la nostra voce – ha concluso Panini – la voce della Napoli che ripudia violenza e odio razziale. Per queste ragioni sarò presente alla manifestazione di solidarietà". (Ren)