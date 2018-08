Napoli: al via domani la tradizionale rassegna cinematografica al Parco del Poggio

- La storica e attesissima arena cinematografica al Parco del Poggio di Napoli riapre i battenti a partire da domani, sabato 4 agosto, e proseguirà sino alla fine di settembre. L'amministrazione comunale, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, ha affidato l'organizzazione alla Hart che ha curato l'allestimento e la scelta dei film. Il bando è stato promulgato dall'ufficio cinema del Comune di Napoli per conto dell'assessorato alla Cultura e al Turismo. Come richiesto la programmazione cinematografica darà spazio ai nuovi autori, al cinema indipendente, alle tematiche sociali e di denuncia, al cinema d'essai, ai film girati a Napoli, alle anteprime nazionali ed ai film per bambini, componendo un'offerta caratterizzata da un giusto equilibrio tra intrattenimento, cultura, attenzione ai temi sociali. Così la città di Napoli, che è stata quest'anno protagonista del cinema per aver espresso i suoi migliori talenti e per aver offerto le sue bellezze naturali e architettoniche come set ai migliori registi, potrà assistere agli spettacoli nella caratteristica arena del Poggio. Inaugurerà la rassegna il film "La Ruota delle Meraviglie" per la regia di Woody Allen. Gli spettacoli avranno inizio alle 21.00 per info e costi tel 800582463 – www.comune.napoli.it - www.harteventi.it Facebook Arena del Poggio(Ren)