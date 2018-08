Metropolitana di Napoli: al via il concorso di progettazione della seconda uscita della stazione Materdei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento è particolarmente complesso e caratterizzato da un contenuto altamente ingegneristico e architettonico, e si colloca in luoghi che presentano difficoltà logistica con particolari problematiche geotecniche e ambientali. Il valore del concorso di progettazione, comprensivo di premi per il vincitore, eventuale affidamento delle indagini e valore dell'appalto pubblico di servizi di progettazione che ci si riserva di affidare al vincitore ai sensi dell'art. 63, c. 4 è pari a 366.133,76 euro oltre Iva ed oneri di legge se dovuti. Il premio per il vincitore del concorso è pari ad 28.943,40 euro. Dalla procedura si selezionerà il vincitore a cui l'amministrazione comunale di Napoli potrà assegnare la progettazione definitiva ed esecutiva. Successivamente, approvato il progetto esecutivo, si potrà dare avvio alla gara per i lavori. (Ren)