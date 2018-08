Sanità: A. Cesaro (Fi), esercito negli ospedali? Servono medici non soldati

- "Qualcuno spieghi al ministro Grillo che inviare l'esercito negli ospedali per difendere il personale da eventuali aggressioni non risolve il problema, non serve a nulla: le aggressioni si verificano perché mancano i medici che vanno difesi e tutelati con l'invio di forza lavoro, non militarizzando un luogo di cura o attivando misure intimidatorie nei confronti di chi disperatamente cerca assistenza". Così, commentando la proposta del ministro della Salute, Giulia Grillo, i consiglieri regionali campani di Forza Italia, Armando Cesaro e Maria Grazia Di Scala, rispettivamente Capogruppo e presidente della Commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale campano. "Cosa dovrebbero fare gli uomini dell'esercito nei pronto soccorso? Mettere ordine? Attivare un coprifuoco permanente?", si chiedono Cesaro e Di Scala. "Sono mesi - aggiungono - che denunciamo inascoltati il corto circuito della rete dell'emergenza-urgenza per i mesi estivi. Abbiamo anche presentato un'interrogazione rimasta ancora senza risposta". Per Cesaro e Di Scala, dunque: "La proposta del ministro è dunque approssimativa, confusa e contrasta, peraltro, con i programmi di umanizzazione dei luoghi di cura avviati nelle strutture sanitarie". "Il Ministro - concludono gli esponenti di Forza Italia - anziché inviare le mimetiche tra pazienti e camici bianchi approfondisca il problema e rimuova le cause che impediscono il diritto e la tutela della Salute dei cittadini". (Ren)