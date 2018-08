Sisma Ischia: Di Scala (Fi), i grillini si tengano gli schiaffi morali

- “C’è la proroga dello stato di emergenza per Ischia? Ci mancherebbe altro! È un atto dovuto perché, anche se i grillini Saiello e Puglia non se ne sono ancora accorti, a Casamicciola, Lacco e Forio è ancora emergenza. Dunque, non solo i 5 stelle non sono scesi dal cielo in terra a miracol mostrare ma ancora non si capisce perché dopo aver impedito in tutti i modi l’inserimento dell’isola nel decreto 55 non si sono preoccupati minimamente di sollecitarne uno ad hoc”. Lo ha affermato la Consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala. “Si tengano dunque, Saiello e Puglia, gli schiaffi morali debitamente ricevuti, facciano un bel bagno ad Ischia, ma di umiltà e, se contano politicamente qualcosa, si adoperino piuttosto presso il loro governo per l’approvazione di misure urgenti e straordinarie senza far attendere a chi ha davvero bisogno le calende greche dell’annunciata programmazione della prossima Legge di Stabilità”, ha concluso. (Ren)