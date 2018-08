Napoli: comune parte civile in processo per presunta violenza sessuale

- La giunta comunale di Napoli presieduta dal sindaco de Magistris ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Napoli IV Sez. Penale contro V.A. per l'udienza che si terrà il prossimo 1 ottobre. Il soggetto è imputato del reato di cui all'art. 609 bis del codice penale e l'amministrazione comunale, sin dalla delibera 116 del 2013, ha previsto che "il comune di Napoli si costituisca sempre parte civile nei processi penali per reati contro le donne nei casi in cui sia ravvisabile una violenza di genere". Il caso fa riferimento ad una vicenda riguardante presunte molestie sessuali a danno di una collaboratrice di "Napoli sotterranea". (Ren)