Napoli: vandalizzate le docce del lido comunale di Bagnoli

- Nella notte tra martedì e mercoledì sono state danneggiate tutte le 8 docce del lido comunale di Bagnoli a Napoli, inaugurate a giugno. "Si tratta sicuramente di un atto vandalico - ha dichiarato la delegata al Mare del comune Daniela Villani - vandalizzare contemporaneamente 8 docce significa attaccare un bene comune della città. Un lido totalmente gratuito ed attrezzato per ogni cittadino. Mi sento offesa prima come cittadina e poi come delegata al mare. L'Amministrazione con non pochi sacrifici ha reso il lido comunale di Bagnoli un lido gratuito pieno di ogni confort. Abbiamo già attivato gli uffici competenti affinchè in breve tempo vengano ripristinate tutte le 8 docce. Mi appello ai cittadini di Bagnoli, e non solo, affinchè diventino sentinelle di questo bene comune". (Ren)