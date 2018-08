Napoli: tenta furto in supermercato e aggredisce due agenti intervenuti

- In Via Foria altezza supermercato Carrefour adiacente al Banco di Napoli gli agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Stella, hanno arrestato il pluripregiudicato V. D. di anni 34 residente in provincia di Napoli per aver tentato, armato di coltello, il furto di merce all'interno del supermercato Carrefour. Gli agenti attirati dalle urla del diretto intervenivano e dopo una lunga colluttazione riuscivano a disarmarlo ed a condurlo negli uffici. il soggetto veniva deferito all'A.G. e processato con il rito per direttissima. Il Giudice, convalidato l'arresto, lo condannava alla reclusione di mesi otto ed al pagamento delle spese processuali, ne ordinava l'immediata liberazione disponendo per lo stesso l'obbligo di firma ai carabinieri del luogo di residenza.(Ren)