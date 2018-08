Ischia: assessore Palmeri: “riapriamo il Centro per l’Impiego dopo il sisma" (2)

- La struttura precedente, che ospitava il Cpi a Casamicciola, di proprietà della Città Metropolitana di Napoli, è stata danneggiata dal sisma del 2017 e non ha più riaperto i battenti. Il personale è stato costretto per circa 1 anno a recarsi tutte le mattine al Centro per l'Impiego di Pozzuoli per svolgere il proprio servizio quotidiano. La stessa sorte con un notevole aggravio di costi e un surplus di disagio l’hanno dovuta subire i numerosi ischitani, fruitori dei servizi per il lavoro. Il Centro per l'Impiego di Ischia serve l’utenza di tutti i 6 comuni dell'Isola, con un bacino di utenza di circa 65 mila persone ed è un punto di riferimento fondamentale per gli operatori economici dell'isola. Il Sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino , ha messo a disposizione la struttura ad Ischia porto, che dopo i lavori di sistemazione è pronta a dare il benvenuto all'utenza più eterogenea. La Regione Campania è stata la prima regione d'Italia ad aver completato l'iter di trasferimento del personale provinciale dei vecchi uffici di collocamento nei ruoli regionali e prosegue nell'azione di riorganizzazione ed efficientamento della rete dei nuovi cpi.mL'obiettivo è quello di realizzare un sistema di servizi che assicuri un' opportunità per ciascuno in un mercato del lavoro equo, efficiente ed inclusivo. (Ren)