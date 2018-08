Musica: il 7 agosto Bianca Moccia a Boscoreale (Na) per lanciare il suo primo videoclip

- Si intitola “Polvere e Diamanti” il primo singolo tratto dall’album “Passo dopo Passo” di Bianca Moccia. Il videoclip sarà presentato in anteprima nazionale martedì 7 agosto 2018 a Boscoreale, in provincia di Napoli, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale (Piazza Pace, 1), a partire dalle ore 19.30. Bianca Moccia, 15enne, conosciuta dal grande pubblico grazie alla partecipazione a “Sanremo Young”, la trasmissione andata in onda su Rai 1 la scorsa stagione, sarà a Boscoreale per presentare ufficialmente il suo primo lavoro discografico dal titolo “Passo dopo Passo” e il primo videoclip ufficiale tratto dal singolo “Polvere e Diamanti”. L’Ep “Passo dopo Passo” è disponibile dallo scorso 4 luglio su tutti i migliori digital store. Sono presenti 5 inediti dal genere POP italiano, firmati da alcune tra le eccellenze della musica italiana ed è ricco di sonorità diverse e arrangiamenti sofisticati che non tradiscono, però, l’essenza di Bianca, solo quindici anni, ma già una voce esplosiva e tanta grinta. Il videoclip di “Polvere e diamanti” è ideato e diretto da Giovanni De Rosa, Natascia Miranda e Pasquale Stanziano, e racconta la storia di due ragazzi: una ballerina e un inserviente segretamente innamorato di lei. I protagonisti sono interpretati da due personaggi del mondo dello spettacolo, noti al pubblico per aver partecipato a un famoso talent show. Una sorta di ritorno a casa per Bianca Moccia, che ha voluto fortemente l’appuntamento di Boscoreale: da tre anni, infatti, fa parte stabilmente dell’associazione culturale “Stradafacendo Events”, presieduta da Rino Cirillo che la segue artisticamente. Alla presentazione prenderanno parte, oltre a Bianca Moccia, il vicesindaco del comune di Boscoreale Francesco Faraone, il presidente dell’associazione “Stradafacendo Events” Rino Cirillo, il videomaker Giovanni De Rosa, il manager e organizzatore di eventi Enzo Longobardi e il vocal coach Germano Parisi.(Ren)