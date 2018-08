Stabiae: nuovi restauri a villa Arianna a cura Belle Arti di Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di lavoro dell'Accademia delle Belle Arti di Varsavia riporta ad antico splendore alcuni ambienti. La prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Varsavia è tornata, per il quarto anno, alla villa Arianna di Stabiae per occuparsi del restauro di alcuni ambienti. Il progetto, svolto sotto la direzione scientifica del Parco Archeologico di Pompei (ufficio scavi di Stabia) con il coordinamento della Fondazione RAS, ha il supporto del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia. Fino al 3 agosto, per circa un mese, un gruppo di lavoro coordinato dal vice preside della Facoltà di Conservazione e Restauro dell'Accademia polacca, prof. Krzysztof Chmielewski e dalla professoressa Julia Burdajewicz, è impegnato in interventi di consolidamento e pulitura di due ambienti (il 7 e l'11) entrambi decorati in IV stile. Nell'ambiente 7, uno dei più belli della villa con affaccio sul mare, è stata realizzata la pulitura delle decorazioni parietali: i sali, la cera usata all'epoca degli scavi di Libero D'Orsi con il trascorrere del tempo avevano offuscato lo splendore delle pitture e reso meno nitidi molti dettagli dei dipinti. Dopo il restauro sono tornati alla luce elementi prima scarsamente percepibili: l'intervento ha rivelato nello zoccolo nero della parete a destra dell'ingresso un cesto sospeso ad un finto soffitto a cassettoni. (segue) (Ren)