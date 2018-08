Napoli: manifestazione di solidarietà per ferimento senegalese

- La Comunita' senegalese di Napoli e gli attivisti della Rete antirazzista annunciano per oggi pomeriggio, alle ore 17, una manifestazione di protesta dopo il ferimento, ieri sera, di un immigrato a Napoli. Il presidio avra' il suo concentramento in piazza Garibaldi. "Questo gravissimo episodio e' l'ennesimo di una lunga sequenza di aggressioni e violenze contro i migranti, e in particolare gli uomini e le donne nere, che si sono moltiplicate in questi mesi, in questi giorni purtroppo anche in Campania dove contiamo solo nell'ultima settimana diverse aggressioni" ha sottolineato gli organizzatori della manifestazione, ricordando altri episodi che si sono verificati nell’ultimo periodo, come l'aggressione ad un cittadino nigeriano a Villa Literno, ad un immigrato dal Mali a San Cipriano, a tre cittadini del Bangladesh pestati al Lago Patria, a un nigeriano picchiato al Vomero mentre chiedeva l'elemosina, a un richiedente asilo aggredito a Nola.(Ren)