Ischia: assessore Palmeri: “riapriamo il Centro per l’Impiego dopo il sisma"

- Mercoledì 8 agosto ad Ischia si riparte dal Lavoro. Ad un anno dal terremoto, la nuova gestione regionale riapre il Centro per l'Impiego in via Morgioni 102, un presidio importante per assicurare servizi al lavoro per cittadini, studenti, imprenditori e professionisti dell'isola verde. "L'apertura del Centro per l'Impiego - dichiara l'assessore Sonia Palmeri - è il frutto di un lavoro di squadra, da parte degli uffici delle nostre direzioni regionali, delle Organizzazioni Sindacali e del Comune di Ischia, tutti animati dal desiderio di veder rifiorire un presidio pubblico del lavoro e tornare alla normalità, dopo la profonda ferita lasciata dal sisma del 21 agosto 2017. È solo dal mese scorso che le funzioni gestionali dei Centri per l'Impiego sono transitate sotto la governance della regione Campania e stiamo procedendo spediti a rendere omogeneo su tutto il territorio regionale lo standard di servizi al cittadino, in termini di accoglienza, orientamento alla misura più idonea ed accompagnamento al lavoro" ha sottolineato l’assessore Palmeri. (segue) (Ren)