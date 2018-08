Napoli: condono edilizio, comune cerca consulenti

- E' da oggi on line l'avviso pubblico relativo alla costituzione di una short list di professionisti esterni per l'affidamento di incarichi di supporto specialistico ai R.U.P., ciascuno di importo inferiore ad € 40.000,00, per l'esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 e L.R. 10/04, relative ad abusi realizzati in zone sottoposte a vincolo paesistico ambientale. Prende così il via la procedura di "esternalizzazione guidata" delle pratiche di condono edilizio in zona vincolata, finalizzata alla definizione di circa 20.000 istanze che sono giacenti da anni e per le quali è richiesta un'istruttoria complessa, cui non è possibile far fronte ricorrendo esclusivamente all'esiguo personale interno all'Amministrazione. La procedura consentirà di dare concrete risposte alle richieste dei cittadini e di riportare nell'ambito della legalità un ingente numero di immobili. (segue) (Ren)