Napoli: presentata la rassegna musicale "Nu' Fazzoletto e' mare" che si terrà dal 4 al 15 agosto alla Real Casa Santa dell'Annunziata

- L’assessore alla Cultura del comune di Napoli Nino Daniele ha presentato questa mattina la prima edizione della rassegna “Nu’ Fazzoletto ‘e Mare”, sette concerti, tra il 4 il 15 agosto, in ricordo della “cerimonia del fazzoletto”, che si realizzerà all'interno del cortile della storica e bellissima sede della Real Casa Santa dell'Annunziata. L’iniziativa, promossa e sostenuta dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Napoli e curata dall’Associazione Santa Chiara Orchestra, costituisce il “cuore” dell’Estate a Napoli 2018, l’"Estate Bambina" dedicata alla Real Casa Santa dell’Annunziata, l’antica istituzione napoletana rivolta in modo speciale all’accoglienza e alla cura dei bambini abbandonati, per celebrarne tutti insieme i 700 anni dalla sua fondazione. "'Figli della Madonna' chiamavamo a Napoli i bambini depositati all’Annunziata. Quei bambini che passavano nella Ruota degli esposti come in un 'secondo utero' da cui nascere nuovamente, ma passavano anche dal rischio di perdersi nel nulla della disperazione all’area del sacro. Per secoli simbolo della povertà di tanta parte della popolazione della nostra città, l’Annunziata lo è anche, per converso, dell’accoglienza e della cura; di una antica pietas verso i più soli e sfortunati”, ha dichiarato l’assessore Daniele. (segue) (Ren)