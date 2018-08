Campania: da giunta regionale 4,5 milione per trasporto e assistenza agli alunni disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questo provvedimento i comuni e gli Ambiti Territoriali sono nelle condizioni di far partire fin dal primo giorno di scuola tutti i servizi per il trasporto e assistenza specialistica per gli alunni con disabilità iscritti alle scuole secondarie di secondo grado. Il maccanismo di finanziamento che abbiamo pensato è basato sulla premialità per i Comuni e gli Ambiti Territoriali che negli anni passati hanno dimostrato efficienza nella gestione delle risorse, ma allo stesso tempo non blocca i fondi per nessuno, scongiurando così che si penalizzino famiglie e studenti”, ha affermato l’assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione Lucia Fortini. “La Regione Campania - ha aggiunto il Presidente Vincenzo De Luca - si conferma istituzione della solidarietà e dell'attenzione alle fasce deboli. Abbiamo deciso, anticipando i tempi, di stanziare tutte le risorse per per il trasporto e l'assistenza degli alunni disabili. Invitiamo tutti i Comuni ad attivarsi immediatamente per erogare i servizi previsti. La Regione vigilerà per evitare che inefficienze amministrative penalizzino bambini e bambine diversamente abili". (Ren)