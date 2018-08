Napoli: sindaco de Magistris, Salvini ministro dell'insicurezza

- "Da quando si è insediato il governo con Salvini vicepremier e ministro dell'Interno, gli episodi di violenza di matrice razzista e fascista sono enormemente aumentati. Salvini è diventato il ministro dell'insicurezza nazionale". Così, in una nota, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, in seguito al ferimento di un ragazzo senegalese, avvenuto la sera del 2 agosto in seguito all'esplosione di tre colpi di arma da fuoco da parte di due giovani a bordo di un motorino. Il sindaco ha, inoltre, accusato governo e prefetture di avere creato dei ghetti, come quello del Vasto, zona in cui è accaduto l'episodio di cronaca, attraverso la concentrazione, nella stesse aree urbane, di numerosi centri di accoglienza. (Ren)