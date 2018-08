Campania: Borrelli (Verdi), si faccia chiarezza su agguato Vasto

- "Si faccia chiarezza al più presto sul ferimento dell'ambulante africano nella zona del Vasto anche per capire se siamo di fronte a un episodio di criminalità fine a se stesso o motivato da motivi razziali". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Emilio Borrelli. "Da settimane ormai - ha proseguito Borrelli - sto chiedendo alla Prefettura di convocare un tavolo permanente con Istituzioni e forze dell'ordine per affrontare la questione del Vasto e trovare le misure adatte per spegnere quella che sembrava una polveriera pronta a esplodere". "E' innegabile un'eccessiva presenza di immigrati privi di lavoro o dediti ad attività illegali a ridosso della stazione, così come è innegabile che c'è stato e c'è chi, approfittando di una situazione difficile, alimenta un clima di violenza e di razzismo che avrebbe potuto portare al ferimento di questa notte", ha aggiunto Borrelli, per il quale "è necessario porre un freno al proliferare di centri di accoglienza dei migranti a ridosso della stazione e, anzi, bisognerebbe anche ridurli progressivamente". (Ren)