Napoli: in fiamme i rifiuti in ex area NATO di Poggioreale

- Questa mattina l'azione congiunta che vede in campo la Polizia Municipale Unità Operativa Tutela Ambientale, e i militari dell'Esercito, era finalizzata ad effettuare un sopralluogo nell'ex area Nato di Poggioreale, sito in più occasioni oggetto di sversamenti illeciti di rifiuti anche speciali e pericolosi e che nei giorni scorsi era stato interessato da un grande incendio. Sul posto gli Agenti della Polizia Municipale ed i Militari hanno rilevato l'innesto di un nuovo incendio per il quale immediatamente intervenivano i VV.FF. Le fiamme stavano ardendo le sterpaglie sotto le quali vi sono cumuli di rifiuti sversati nel tempo e ad oggi ancora non rimossi. Gli uomini dell'Interforze per il contrasto alla "Terra dei Fuochi", applicando il Protocollo Investigativo Incendi così come predisposto dalla Procura di Napoli, hanno raccolto tutti gli elementi di indagine utili a risalire ai responsabili sia degli sversamenti che dell'incendio. L'area è stata, infine, delimitata per impedirne l'accesso.(Ren)