Pubblica amministrazione: Fantinati a "Nova", la renderemo più comoda per cittadini e imprese (2)

- Il neo-sottosegretario alla Funzione Pubblica Fantinati è convinto che sia possibile per questo governo riuscire a realizzare ciò che i precedenti esecutivi hanno promesso di fare, senza mantenere: "Si tratta di passare all'azione pratica e concreta. In merito al funzionamento della Pa, abbiamo molte 'norme bianche', regole di massima che non hanno il valore di prescrizioni o che, comunque, mancano di sanzioni. La Pa migliora con una rivoluzione culturale, ma anche con norme e sanzioni". "Dobbiamo far sì - ha aggiunto - che tante bellissime regole che ci siamo dati diventino cogenti. E i diritti dei cittadini siano azionabili, non meri principi". Quale il ruolo di innovazione e digitalizzazione nella Pa che immagina? "Un ruolo imprescindibile. La digitalizzazione - ha affermato Fantinati - ci consente di costruire una Pa più efficace, di migliorare le performance organizzative e lavorative, di coinvolgere i cittadini nel procedimento amministrativo, di misurare la accountability, cioè la rispondenza fra aspettative dei cittadini e servizi offerti". "I cittadini - ha proseguito - possono e devono valutare l'operato della Pa, ovviamente relativamente alle modalità di erogazione dei servizi, senza entrare nel merito dell'azione amministrativa, che deve soggiacere al principio di legalità e non alla necessità di andare incontro, magari, a richieste irricevibili da parte dei privati. Per fare tutto questo, l'innovazione è centrale. Raggiungiamo questo obiettivo attraverso un generale innalzamento della cultura informatica, che deve essere posseduta da tutti, non solo dagli informatici". "Servono, poi, più risorse umane specializzate proprio in materie tecnico-scientifiche, che nella Pa - ha rilevato il sottosegretario - sono sottorappresentate. E' una rivoluzione da fare partendo dalla scuola, dove si formano meno diplomati o laureati tecnico-scientifici rispetto a quanti hanno titoli di studio in materie giuridiche e umanistiche. (segue) (Ren)