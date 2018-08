Rifiuti, due tavoli in commissione Terra dei fuochi

- Domani, giovedì 2 agosto presso la Sala Martiri di Nassiriya del Consiglio regionale della Campania (Centro direzionale isola F13, 21° piano), la III Commissione speciale 'Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie' presieduta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi si riunirà in due distinti incontri. Alle ore 12.30 è fissata l'audizione per fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro Terra dei Fuochi, per i Comuni le cui istanze sono state considerate ammesse al finanziamento. Alle ore 14 si farà, invece, il punto sull'abbandono di rifiuti e roghi nella zona di via del Feudo tra i Comuni di Saviano e Nola.(Ren)