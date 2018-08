Rifiuti: A. Cesaro (Fi), in Campania è emergenza. Serve cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando gli stir sono pieni e la spazzatura resta per strada significa che ci sono due emergenze: una politica, da imputare a chi governa la Regione ed ha fallito, ed una ambientale che non può essere affrontata con la classica foglia fico, a futura memoria". Così il Capogruppo regionale campano di Forza Italia, Armando Cesaro, motivando il voto contrario alla Proposta di legge Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti). "Se qualcuno nella maggioranza si è illuso che avremmo potuto legittimare una pseudo-norma il cui obiettivo era quello di gettare un po' di fumo negli occhi dei cittadini o, peggio ancora, della Commissione Europea, nella speranza che ci riducesse almeno in parte le sanzioni, sarà rimasto sicuramente deluso", ha aggiunto Cesaro. "L'unica misura utile e urgente per poter affrontare finalmente l'emergenza rifiuti in maniera efficace, - ha concluso l'esponente di Forza Italia – è mandare a casa questo governo regionale". (Ren)