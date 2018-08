Rifiuti: domani presso la Prefettura di Napoli la firma di un accordo per il contrasto ai roghi tossici tra Anas e sindaci della provincia

- Domani, venerdì 3 agosto, alle ore 12,00, presso la Prefettura di Napoli, l’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti, i sindaci dei comuni di Napoli, Afragola, Maddaloni, Marcianise, il Commissario straordinario del Comune di Nola e il Direttore di Tronco di Cassino della società Autostrade per l’Italia sottoscriveranno il “Documento di intenti per la collaborazione e il monitoraggio del fenomeno e dell’abbandono illecito dei rifiuti”. Con tale documento, la società Autostrade e i citati Comuni della Terra dei Fuochi si impegnano a collaborare e a sostenere azioni di contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti. L’iniziativa, promossa dall’Incaricato, si inserisce nel quadro delle attività già in essere con tali Comuni, dove sono stati istituiti, recentemente, i presidi dedicati dei militari dell’Esercito. Particolare interesse assume, tra le altre, la clausola con la quale società Autostrade potrà mettere a disposizione, in aree del territorio significativamente esposte all’abbandono e all’incendio di rifiuti, strumentazioni di videosorveglianza per le specifiche attività di controllo delle Polizie locali.(Ren)