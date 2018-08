Stadio Collana: Verdi, manifestazione per chiedere l'avvio dei lavori

- "Non si perda altro tempo e si acceleri l'iter per il via ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del Collana che deve essere restituito agli sportivi e alla città". A chiederlo i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della Municipalità del Vomero, Rino Nasti, per i quali "è condivisibile la protesta che oggi ha visto decine di persone chiedere alla ditta Giano, rappresentata da Ferrara e Cannavaro, di cominciare al più presto i lavori". "E' innegabile che la lunga querelle giudiziaria abbia reso ancor peggiori le condizioni del Collana, ma ora la Giano faccia sapere in tempi brevi se vuole andare avanti con il progetto o vuole tirarsi fuori, come sembrava trapelare da alcune dichiarazioni successive al sopralluogo dei giorni scorsi" hanno aggiunto i Verdi ribadendo che "pur preferendo la gestione pubblica, rispettiamo gli esiti di un bando voluto e pubblicato dalla precedente Amministrazione regionale, ma ora non si perda altro tempo e si dia il via ai lavori".(Ren)