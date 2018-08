Sanità: entro il 2018 verrà attivata in Alta Irpinia l'unità speciale per l'accoglienza permanente di Bisaccia

- In Alta Irpinia verranno attivati entro la fine del 2018 i 9 posti letto della Speciale Unità per l'Accoglienza Permanente (Suap) dei Pazienti in Stato Vegetativo (Sv) e di Minima Coscienza (Smc). È stato consegnato infatti nei giorni scorsi il cantiere per l'avvio dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli ambienti che ospiteranno la Suap, all’ultimo piano dello stabile dell'ex presidio ospedaliero di Bisaccia (Av). Lo ha reso noto un comunicato della giunta regionale della Campania. L'unità occuperà un'area di circa 600 metri quadrati, che confina con quella in cui nei prossimi mesi verrà realizzato l'Ospedale di Comunità. Entrambi gli interventi, finanziati dalla legge di Stabilità, vengono realizzati nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, che vede nel territorio dell'Alta Irpinia l'esperienza pilota per la Regione Campania. (segue) (Ren)