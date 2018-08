Sanità: Ciarambino (M5S), trasferire personale dall'Ospedale del Mare

- "I nodi della sanità targata De Luca vengono di nuovo al pettine contestualmente al sacrosanto diritto di medici e personale sanitario di usufruire delle ferie estive. La carenza di unità, che va a sommarsi al depotenziamento di molti presidi storici napoletani, come Loreto Mare e San Paolo, e ad un incremento dei casi emergenziali per un flusso di turisti che si riversa in questo periodo in città, mette in luce il paradosso creato ad arte da questo governatore. Da un lato ci ritroviamo con il Cardarelli alle prese con un sovraccarico di pazienti la cui assistenza è garantita da un personale ridotto all'osso e il solito caos barelle. Dall'altro c'è l'Ospedale del Mare, un gigante da 900 tra medici, infermieri e operatori sanitari, dove non c'è ancora un pronto soccorso, ma ci sono reparti con primari, dirigenti medici e attrezzature da milioni di euro che non erogano una sola prestazione. E' il caso del reparto fantasma di medicina d'urgenza, o di quello di chirurgia vascolare, nel quale la famosa sera della festa del primario erano ricoverate appena 4 persone. Questa si chiama schizofrenia organizzativa". Lo ha detto la consigliera del M5S Ciarambino. "Questa mattina – ha annunciato Ciarambino – abbiamo inviato una lettera al direttore generale dell'Asl Na 1, perché trasferisca con urgenza il personale dall'Ospedale del Mare negli ospedali cittadini per tutto il periodo estivo e almeno finché non si aprirà il Pronto soccorso. Sarebbe la soluzione più logica e l'unica possibile per tamponare questo periodo di emergenza e salvaguardare la vita e la salute dei cittadini. Per questa ragione ci aspettiamo una risposta immediata e che si prenda in seria considerazione la nostra proposta".(Ren)