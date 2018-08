Musica: Ravello Festival, omaggio a Nureyev e Duncan (3)

- In esclusiva per Ravello due omaggi: la magia 'classica' e la grazia di Petra Conti, star internazionale del Boston e Los Angeles Ballet, impegnata con Marco Agostino nel celebre pas de deux del Don Chisciotte. Un tributo contemporaneo speciale alla produzione coreografica italiana in Caravaggio e Cantata, al quale si affianca Le Bourgeois di Ben Von Cawemberg, parodia irriverente dell'uomo contemporaneo magistralmente interpretata da Davit Galstyan dal Ballet du Capitole. Altra chicca della serata, la prima italiana di Libera!, coreografia di Marco Pelle, ormai lanciatissimo sul panorama internazionale (è stato chiamato al New York City Ballet) diventato famoso per aver firmato Passage, trasposizione teatrale di un cortometraggio di Fabrizio Ferri interpretato da un Roberto Bolle in stato di grazia, che vedrà come interpreti Vittoria Valerio e Claudio Coviello. (Ren)