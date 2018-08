Calcio: il Napoli ha collaborato a ricerca su prevenzione cardiologica (3)

- Gli obiettivi della partnership partendo dalla valutazione del gesto tecnico sono: prevenire gli infortuni, monitorare il recupero e anche ottimizzare la performance dell'atleta. Le tecnologie in uso saranno soprattutto di tipo indossabile. Nel lungo periodo -se necessario- verranno sviluppate tecnologie ad hoc per le specifiche esigenze della squadra azzurra. La collaborazione è in una fase embrionale e di studio iniziale ma l’auspicio è renderla stabile e duratura. Lo staff medico diretto da Alfonso De Nicola e composto da Enrico D’Andrea e Raffaele Canonico in forza alla squadra partenopea dal 2005. La preparazione precampionato svolta nel corso del ritiro a Dimaro Folgarida in Trentino, mette le basi per affrontare al meglio una stagione ricca di impegni, sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Carlo Ancelotti, con cui si è instaurata da subito una perfetta sintonia. La squadra del Napoli, leader da anni in Europa per la quasi totale assenza di infortuni e indisponibili continua nel suo percorso di crescita negli anni puntando su competenza, ricerca e innovazione. Un gruppo consolidato – grazie anche ai 5 terapisti dell’equipe: Massimo Buono, Fabio Sannino, Marco Romano, Marco Di Lullo e Nicola Zazzaro (quest’ultimo si è avvicendato di recente a Giovanni D’Avino, approdato alla docenza) - che per migliorare ulteriormente nella prevenzione implementa costantemente tecniche e tecnologie innovative. (Ren)